Велосипедист заявил об аварии, хотя сам врезался в столб

Петербуржец отметил, что водитель скрылся с места ДТП.

В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Петербурге произошел курьезный случай. Петербуржец заявил, что его сбил автомобиль, а водитель скрылся с места происшествия, однако камеры видеонаблюдения показали другую ситуацию.

Велосипедист ехал по тротуару и, подъезжая к перекрестку Петроградской и Вязовой улиц, врезался в столб и упал. Для чего мужчина обратился в полицию и наврал, пока неясно. Также пока непонятно, получил ли велосипедист какую-либо травму.

Ранее мы писали, что на Петровской улице перевернулся УАЗ Патриот с полицейскими.

Фото: pixabay