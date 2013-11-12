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На Петровской улице перевернулся УАЗ Патриот с полицейскими 

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Водитель во время аварии сломал руку.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что  в Выборгском районе перевернулся УАЗ Патриот с полицейскими. Видео с места аварии появилось в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Петровской улице. Как оказалось, автомобиль врезался в стену здания, а затем его отбросило на проезжую часть.

В результате аварии водитель сломал руку. О других пострадавших информации нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировском районе три подростка похитили видеокамеры со здания школы.

Видео:Piter.TV

Теги: выборгский район дтп, петровская улица, полицейские дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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