В Петербурге раскрыто зверское убийство 93-летней работницы театра

Убийство бабушки заказала работница благотворительной организации.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в убийстве 93-летней работницы одного из театров, сообщила 13 декабря пресс-служба ГУ МВД.

Тело пенсионерки со следами насильственной смерти было обнаружено в ее собственной квартире 21 декабря. После тщательного расследования оперативники задержали двух граждан закавказской республики, 33 и 34 лет, а также 42-летнюю работницу благотворительной организации.

По версии следствия, подозреваемая, которая ухаживала за женщиной, решила совершить убийство из корыстных побуждений. За денежное вознаграждение она привлекла к этому двух своих знакомых.

Было установлено, что 20 ноября 2017 года, "благотворительница" впустила в квартиру пенсионерки одного из соучастников, который задушил потерпевшую, в то время как второй следил за обстановкой.

Из квартиры убитой похитили кредитную карту, а также настольную фотографию. Отмечается, что средства с карты преступникам снять не удалось.

По факту случившегося, возбуждено уголовное дело по статье 1 части 105 УК РФ "Убийство".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Московском районе полиция расследует убийство 93-летней бабушки.