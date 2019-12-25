Названы приметы мужчины, который убил ножом пенсионерку в парке Александрино

Ориентировку передали в районные отделы полиции.

Стали известны приметы мужчины, который 23 июня напал с ножом на пожилую женщину в парке Александрино в Кировском районе Петербурга. Ориентировку передали в районные отделы полиции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Жертвой преступника стала женщина 1944 года рождения. Мужчина ударил ножом пенсионерку, а затем скрылся с места преступления. Потерпевшую доставили в больницу, однако врачи не смогли ничего сделать, и она скончалась.

Убийце удалось скрыться, его объявили в розыск. Согласно ориентировке, подозреваемым оказался мужчина 1975 года рождения, который неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений аналогичного характера. А именно за нападение на женщин в парках, подъездах и улицах. При себе мужчина имеет нож.

В момент убийства он был одет в темные брюки, черную кожаную куртку и темные ботинки. На вид ему 40-45 лет, рост 170-175 см, темно-русые волосы с залысинами. На теле подозреваемого есть несколько татуировок. Важной приметой является шрам длиной в 7 см на правой щеке.

Ранее мы писали, что задержан полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег.

Фото: Piter.TV