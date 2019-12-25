В Ленобласти может появиться геологический парк площадью 20 тысяч квадратных километров

Концепцию четвёртого российского геопарка представили на экологическом совете при губернаторе Ленобласти.

16 июля на собрании экологического совета при губернаторе Ленобласти Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского представил проект геологического парка на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Площадь геопарка, расположенного на береговом уступе Литоринового моря, может составить 20 000 квадратных километров. Парк будет включать в себя множество природных объектов - пещер, высот, каньонов - которые могут быть интересны историкам, геологам, любителям культуры, туристам и бизнесменам. Все эти перспективы отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проектируемый геопарк "Ингерманландия" структурно повторит Балтийско-Ладожский глинт, береговой уступ древнего Литоринового моря, и разместится на территории двух районов Санкт-Петербурга, Пушкинского и Красносельского, и шести районов области - Волховского, Гатчинского, Тосненского, Кировского, Ломоносовского и Кингисеппского, протянувшись вдоль Финского залива и Ладожского озера от границы с Эстонией на западе до реки Волхов и реки Сясь на востоке. Согласно проекту, в геопарке будут 26 природных достопримечательностей и 13 памятников природы, включая восемь геологических.

При реализации проекта, "Ингерманландия" станет четвертым геопарком России после "Алтая" в Республике Алтай, "Геопарка Ундория" в Ульяновской области и "Янган-Тау" в Башкортостане.

Геопарк - особо охраняемый регион, территория которого наглядно раскрывает геологическую историю Земли, формирование местных ландшафтов, образование пород и месторождений полезных ископаемых. Литориновое море - слабосоленый водоём, существовавший во впадине будущего Балтийского моря в период 8500 — 4000 лет назад.

Ранее стало известно, что в сентябре в Ленобласти появится парк Александра Невского.

Фото: сайт геопарка "Ингерманландия".