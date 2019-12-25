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В Ленобласти молодых архитекторов приглашают поучаствовать в хакатоне по благоустройству
Сегодня, 12:29
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В Ленобласти молодых архитекторов приглашают поучаствовать в хакатоне по благоустройству

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Проекты благоустройства реализуют в Выборге, Гатчине, Шлиссельбурге и еще 24 городах.

Молодых архитекторов, дизайнеров и проектировщиков приглашают разработать проекты для благоустройства 27 городов Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

С 13 по 21 марта в пространстве "Точка кипения-ГУАП" на Большой Морской улице пройдет архитектурный хакатон "Hack City Spaces". В нем могут принять участие студенты профильных вузов и молодые специалисты в возрасте 18-25 лет.

Если проекты благоустройства поддержат жители области, то лучшие работы воплотят в 2022 году.

По итогам хакатона жюри выберет и наградит победителей. Все дизайн-проекты разместят на федеральной платформе для онлайн голосования по общественным территориям. Победители получат денежный приз. Общий фонд составляет 630 тыс. рублей.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: архитекторы, благоустройство, хакатон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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