В Ленобласти могут закрыть птицефабрику из-за снижения объемов производства

Она является одной из ведущих производителей мяса цыплят-бройлеров в Северо-Западном регионе.

В пятницу, 11 февраля, стало известно, что в производственном объединение "Русско-Высоцкая птицефабрика" возможно начнут сокращать рабочие места и вероятно закроют производство. Такая информация появилась в социальных сетях, передает "Peterburg2".

Птицефабрика находится в одноимённом посёлке Ломоносовского района в Ленобласти. Она является одной из ведущих производителей мяса цыплят-бройлеров в Северо-Западном регионе.

По данным Peterburg2, представители комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области подтвердили, что руководство птицефабрики, действительно, планирует сокращение работников.

Добавим, что чиновники рассказали, что ситуация находится на контроле комитета по труду и занятости населения области. Сокращать сотрудников начали из-за снижения объемов производства.

Отмечается, что на сегодняшний день комитет обсуждает с собственником производства возможности сохранения предприятия.

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Фото: pexels

