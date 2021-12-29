Toyota сменила руководство в российском подразделении и на петербургском заводе

Вице-президентом ООО и руководителем завода Toyota в Петербурге назначен Синъя Такахаси.

В среду, 12 января, японскую компанию Toyota возглавил Ёсиаки Ито, который до этого работал в европейской штаб-квартире Toyota. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Тойота Мотор".

Как сообщили в компании, его предшественник на посту президента "Тойота Мотор" Сюдзи Суга продолжит работу в компании в качестве исполнительного директора.

Вице-президентом ООО и руководителем завода Toyota в Петербурге назначен Синъя Такахаси. По словам Такахаси, российский завод Toyota в Петербурге сегодня демонстрирует высокий уровень производительности и качества за счёт внедрения признанных во всём мире принципов Toyota Production System.

Добавим, что Такахаси работает в структуре Toyota с 1991 года. С 2016 по 2019 год занимал пост вице-президента Toyota Motor North America (США), а затем руководил подразделением контроля производства Toyota Motor Corporation в Японии.

Ранее в Подмосковье фабрика запустила производство упаковки с полимерами на основе растительного сырья. В странах ЕАЭС это тоже первый такой завод.

Фото: предоставленно пресс-службой ООО "Тойота Мотор"