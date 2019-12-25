В Подмосковье фабрика запустила производство упаковки с полимерами на основе растительного сырья

В странах ЕАЭС это тоже первый такой завод.

В Московской области компания Tetra Pak запустила линию по производству упаковки с полимерами на основе растительного сырья. Сама фабрика располагается в Лобне. Как сообщает телеканал "360", этот завод стал первым в России и странах ЕАЭС производством с такой технологией.

Как сообщил зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, это важный шаг для развития экологического производства. Такая упаковка раньше производилась на мощностях Tetra Pak в Германии, Италии и Испании для рынка России.

Это первая не только на этом предприятии, но и в Московской области линия по производству упаковки из растительного сырья. Конечно, с точки зрения зеленой повестки, которая становится все более и более актуальной, это очень важная история. Вячеслав Духин, зампредседателя правительства Подмосковья

Духин отметил, что в Подмосковье этому вопросу уделяется повышенное внимание. Так, Московская область запустила полноценную систему раздельного сбора мусора первой в России. Следующим этапом будет развитие дальнейшей переработки.

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