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В Подмосковье фабрика запустила производство упаковки с полимерами на основе растительного сырья
Сегодня, 11:49
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье фабрика запустила производство упаковки с полимерами на основе растительного сырья

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В странах ЕАЭС это тоже первый такой завод.

В Московской области компания Tetra Pak запустила линию по производству упаковки с полимерами на основе растительного сырья. Сама фабрика располагается в Лобне. Как сообщает телеканал "360", этот завод стал первым в России и странах ЕАЭС производством с такой технологией.

Как сообщил зампредседателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин, это важный шаг для развития экологического производства. Такая упаковка раньше производилась на мощностях Tetra Pak в Германии, Италии и Испании для рынка России.

 Это первая не только на этом предприятии, но и в Московской области линия по производству упаковки из растительного сырья. Конечно, с точки зрения зеленой повестки, которая становится все более и более актуальной, это очень важная история.

Вячеслав Духин, зампредседателя правительства Подмосковья 

Духин отметил, что в Подмосковье этому вопросу уделяется повышенное внимание. Так, Московская область запустила полноценную систему раздельного сбора мусора первой в России. Следующим этапом будет развитие дальнейшей переработки.

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Фото: pixabay 

Теги: производство упаковки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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