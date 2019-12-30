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В Ленобласти предлагают ввести новые ограничения для курящих
Сегодня, 9:51
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nastya960

В Ленобласти предлагают ввести новые ограничения для курящих

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С данной инициативой выступил депутат ЗакСа региона Олег Зеваков.

В Ленобласти предлагают расширить список мест, где будет запрещено курить. С данной инициативой выступил депутат ЗакСа региона Олег Зеваков.

Депутат предлагает запретить курить на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения и на расстоянии менее 5 метров от них. Также в список предлагается включить помещения, где предоставляются бытовые услуги, общественное питание, идёт торговля. Сюда же войдут парки и скверы. Штраф – от 500 до 1500 рублей.

Зеваков считает, что региональный закон только дополнит федеральные ограничения.  

РЖД намерены удвоить штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах. 

Фото: pixabay 

Теги: курение, ограничения, сигареты
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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