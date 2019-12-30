РЖД намерено удвоить штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах

На данный момент штрафы составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Российске железные дороги намерены увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах и на пригородных станциях. Об этом заявил заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов.

Он предложил увеличить соответствующие штрафы вдвое. В настоящее время штрафы составляют от 500 до 1,5 тысяч рублей.

"Предлагаем на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров", —заявил Пегов.

В РЖД отметили, что необходимо также выделить хулиганство на транспорте в качестве отдельного правонарушения. Новую статью назовут "Мелкое хулиганство на транспорте".

Кроме того, для пассажиров, которые за год нарушат правила несколько раз введут ещё более строгое наказание.

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