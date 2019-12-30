Глава Счётной палаты высказался о борьбе с бедностью в России

Кудрин заявил, что госсубсидии были бы эффективнее для борьбы, чем отмена НДФЛ.

Во вторник, 14 января, Глава Счётной палаты прокомментировал способы борьбы с бедностью в России. Об этом сообщает ТАСС.

Кудрин заявил, что госсубсидии в этом случае намного эффективнее, чем отмена НДФЛ. Он считает, что это очень косвенная мера в отношении бедных. При этом Глава Счётной палаты подметил, что ведомство подробно не прорабатывало этот вопрос.

Напомним, что освобождение от НДФЛ коснется граждан, имеющих доход ниже двух МРОТ. При этом аналитики считают, что такие меры могут оказаться критичным для бюджетов 26 субъектов страны.

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