В Ленобласти могут быть построены две важных автодороги

Это обход Всеволожска и западный обход Гатчины.

В Ленинградской области могут быть построены две важные автодороги. Это обход Всеволожска и западный обход Гатчины. Комитет государственного заказа региона разместил закупки, в рамках которых предполагается найти фирмы для разработки предпроектной документации по обоим проектам.

Во время предстоящих работ предстоит оценить необходимость и возможность их осуществления в техническом, технологическом и экономическом аспектах. А также определить основные параметры этих автомобильных дорог. Кроме того, исполнителю надо будет произвести оценку сроков и затрат, связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства.

Документация в обоих случаях должна быть готова до 1 апреля следующего года.

За работы по "всеволожскому" проекту Ленобласть готова заплатить 24,8 миллионов рублей, а по "гатчинскому" - 23,4 миллиона рублей. По первой дороге заявки от потенциальных разработчиков принимаются до 6 июля, а по второй – до 8 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, дорогу Выборг-Светогорск откроют на год раньше срока.

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