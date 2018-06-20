Потеряшку доставили в Центр спасения тюленей.

В среду, 10 апреля, стало известно, что в Ленобласти местные жители нашли в лесу живого нерпенка. Об этом сообщили в Центре спасения тюленей.

Как оказалось, в лесу близ деревни Саркюля, местные жители обнаружили малыша тюленя. Белый пушистик пытался скрыться от людей в чаще.

Расстояние до воды было около 150 метров и зверь находился уже за прибрежной дюной. Очевидцы нашли тюленьку ещё позавчера, когда она лежала метрах в пятидесяти от воды. Звонить никуда они не стали, а оставили найденыша там, где и нашли. На следующий день приехали и увидели, что тюленёнок пополз вглубь леса. Тогда они позвонили нам и прислали фотографию находки рассказывают в центре

В итоге потеряшку доставили в Центр спасения тюленей.

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Фото:Центре спасения тюленей