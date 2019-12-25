Нерпёнок Шлиссик и его друг Крошик поздравили петербуржцев с Новым годом

В уходящем году в Центре лечилось 30 ластоногих детенышей.

Тюленята Шлиссик и его друг Крошик из Фонда друзей балтийской нерпы поздравили петербуржцев с Новым годом. Также Центр изучения и сохранения морских млекопитающих подвел итоги уходящего 2020 года.

В центре отметили, что из-за недостатка льда у волонтеров возникли в этом году проблемы с выращиванием потомства кольчатой нерпы в природе. Также у многих ластоногих наблюдались проблемы со здоровьем. В общей сложности в Центре помогли 30 нерпятам, половина из них попала к волонтерам новорожденными.

В Центре поздравили всех горожан с Новым годом. Петербуржцам пожелали в наступающем 2021 году семь футов под килем!

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге главную ёлку на Дворцовой украсил диплодок.

Фото: Спасение тюленей 699-23-99/вк