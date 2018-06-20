Ванная комната была собрана из столетних материалов, которые авторы проекта нашли на барахолках, в ремонтируемых коммуналках или в чуланах у друзей.

В среду, 10 апреля, стало известно о том, что петербургские краеведы воссоздали в старой квартире ванную комнату начала прошлого века. Об этом сообщил исследователь старого фонда города Максим Косьмин.

По словам автора проекта, ванная комната была собрана из столетних материалов, которые были найдены на барахолках, в коммуналках или в чуланах у друзей.

Все детали здесь из разных мест, но все из одной эпохи. Это: настенная плитка Boizenburg (Германия), напольный метлах Villeroy&Boch (Германия), раковина (вероятно, Англия), два смесителя, мраморное зеркало, унитаз Doulton&Co (Англия), стульчак, лейка душа, радиатор RohnюZielinsky (Польша), сливной бачок завода Вулкан (Польша) и, конечно, керамическая ванна (вероятно, тоже Англия) отмечает Максим Косьмин

Стоит отметить, что в интерьере этой квартиры в данный момент проходят спектакли-перфомансы "Последний масон". Так. любой желающий может посетить этот спектакль и пофотографироваться в ванне. Также Косьмин отметил, что в стоимость билета будет включено вино.

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Фото: instagram.com/maax_sf