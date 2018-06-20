В Петербурге откроется навигация по водным путям

Движение судов старутет в эту пятницу, 12 апреля.

В среду, 10 апреля. стало известно о том, что в Петербурге открывается навигация по водным путям. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Так, движение судов старутет в эту пятницу, 12 апреля. Однако, плавание на маломерных судах длиной до 20 метров будет доступно 14 апреля с 9 утра.

Отметим, что в Северной столице суда и речной транспорт по каналу Грибоедова, Кронверкскому проливу, реке Екатерингофка, Пряжке, Мойке, Фонтанке и Карповке.

Ранее мы сообщали о том, что На трассах Петербурга и Ленобласти собрали 470 тонн мусора

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