Максим Соколов предложил часть водных путей города передать в управление Смольному

Инициатива была озвучена на конференции "Водный транспорт. Приоритеты развития", которая прошла в столице.

В четверг, 19 ноября, вице-губернатор Максим Соколов предложил передать полномочия по содержанию части внутренних водных путей на региональный уровень. Об этом сообщили в Смольном.

Соколов уверен, что реки и каналы Северной столицы нуждаются в развитии путевого хозяйства и улучшении содержания, а следить и управлять развитием будет удобнее, если появится новый закон. Так, например, власти смогут контролировать и те случаи, когда "маломерные суда с пассажирами на борту выходят с некоторыми нарушениями на внутренние водные пути".

Здесь единый контроль будет залогом безопасности перевозок отметил Максим Соколов.

Чиновник уточнил, что не все популярные у туристов водные маршруты проходят по федеральным внутренним водным путям, которые находятся в компетенции федеральных органов исполнительной власти и Ространснадзора.

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