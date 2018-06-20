На трассах Петербурга и Ленобласти собрали 470 тонн мусора

Самыми замусоренными обочинами отличилась КАД вокруг Петербурга.

Во время весенней уборки с федеральных трасс Ленинградской области и Петербурга дорожные службы убрали более 470 тонн мусора. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Самыми замусоренными обочинами отличилась КАД вокруг Петербурга. С начала весенеей уборки там собрали 134 тонны различного мусора. На втором месте в антирейтинге — федеральная трасса А-114. Вдоль неё собрали 74,4 тонны мусора. Замыкает тройку участок трассы М-10 Москва — Санкт-Петербург, где собрали 72,7 тонны мусора. ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На обочины дорог люди выкидывают огромное количество пакетов, оберток, бутылок. В основном, автомобилисты и пассажиры выкидывают их из окон сразу по ходу движения. Каждый год количество мусора не уменьшается, а только растет.

Ранее на Piter.TV: За неделю петербуржцы почти 20 000 раз пожаловались на мусор в городе.

Фото: Piter.TV