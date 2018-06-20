За неделю петербуржцы почти 20 000 раз пожаловались на мусор в городе

Заявки горожане оставляют на портале "Наш Санкт-Петербург".

За первую неделю апреля на портал "Наш Санкт-Петербург" поступило 19 537 сообщений. Это на 26% больше, чем за последнюю неделю марта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Больше всего петербуржцы жалуются на мусор во дворе, на отсутствие или несоблюдение графика уборки подъезда и на большое количество мусора на воде, в подземных/наземных переходах, тротуарах.

Самое большое количество жалоб пришло 3 апреля. За день на портале зарегистрировано 2020 обращений.

Ранее на Piter.TV: "Мусор раздора": петербуржца едва не застрелил сосед из-за оставленного пакета у мусоропровода.

Фото: Piter.TV