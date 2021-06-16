В петербургский Центр спасения тюленей поступили две ослабленные нерпы

Нерпы прибыли с западного побережья Ладоги

В среду, 16 июня, сотрудники петербургского Центра спасения тюленей рассказали, что в понедельник, 14 июня, к ним поступили две ослабленные нерпы.

Специалисты рассказали, что нерпы прибыли с западного побережья Ладоги – совсем ослабленный самец и самка, у которой обнаружили обширные гнойные воспаления задних ласт. Известно, что в летний период нерпы попросту перегреваются на солнце.

По-видимому, будучи ослабленными, они вылезали на берег отдохнуть, но из-за неопытности, а может быть и из-за общей слабости, вовремя не понимали что происходит или уже не успевали уйти в воду и охладиться, – говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники центра оказывают нерпам необходимую медицинскую помощь.

Ранее мы писали, что на берегу Комарово нашли погибшую нерпу.

Видео и фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99