В Ленобласти местами похолодает до -28 градусов

На дорогах ожидается гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на 8 февраля. Информацию приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, в предстоящий понедельник в Ленобласти ожидается облачная погода, днем с прояснениями, местами ожидается слабый снег. Ветер примет переменные направления и будет дуть со скоростью 2-5 метров в секунду. На западе области ночью будет до -12...-17 градусов ( местами -21...-23), а на востоке – до -17...-22 градусов (местами -25... -28).

Днем чуть потеплеет до -10...-15 градусов, местами – до -18...-20 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Морозы пришли в Петербург как минимум на неделю, а вот солнечную погоду на востоке города могут испортить осадки с Ладожского озера. Об этом Piter.TV рассказывал главный синоптик Гидрометцентра города Александр Колесов.

Фото: Piter.tv