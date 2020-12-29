В Ленобласти местами 5 января планируется похолодание до -13 градусов

На дорогах – гололедица.

Опубликован ежедневный прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящий вторник. Информацию приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 5 января в Ленобласти ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер примет восточное, северо-восточное направления – 2-7 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит -4...-9 градусов – местами до -13 градусов. Днем чуть потеплеет до -3...-8 градусов. На дорогах местами гололедица, атмосферное давление ночью будет повышаться, а днем – мало меняться.

Ранее мы сообщали о том, какая погода будет 5 января в Петербурге.

Фото: Piter.tv