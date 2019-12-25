В Ленобласти лжесотрудники "01" обокрали пенсионерку

Полиция разыскивает преступников.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 20 июня в полицию обратилась женщина 1954 года рождения. Она заявила, что к ней в квартиру д. 8 по ул. Советской п. Форносово пришли двое неизвестных и представились сотрудниками "01".

Мужчины обманным путем продали ей противопожарную гранату и противопожарное полотно стоимостью 7990 рублей. Пенсионерка запомнила приметы преступников: оба они азиатской внешности, на вид 25-30 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что лжепожарных, обокравших пенсионерку, обокрали в Пулково.

Фото: Pixabay