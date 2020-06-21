Лжесотрудники ФСБ убедили пенсионерку из Ленобласти продать квартиру за 11 миллионов

80-летняя пенсионерка оказалась жертвой мошенников.

Пожилая жительница Всеволожского района (Ленинградская область) попалась на уловку мошенников. Лжесотрудник ФСБ убедил 80-летнюю пенсионерку продать квартиру за 11 миллионов рублей.

Жещине рассказали, что с её квартирой происходят мошеннические действия, пишет АН "Оперативное прикрытие". В середине августа пенсионерка продала квартиры на Пискарёвском проспекте, переведя 4,1 миллиона рублей. Однако после ещё один мошенник убедил перевести ещё 2 миллиона рублей, чтобы "положить на безопасный счёт". А позже она перевела ещё деньги. В итоге женщина лишилась 10,9 миллиона рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что курьер на электросамокате сбил и обругал 13-летнюю девочку на Шуваловском проспекте.

Фото: Piter.TV