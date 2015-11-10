В Петербурге "арендатор" обокрала хозяйку квартиры

Мошенница взяла кредит на её имя.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 30 мая в полицию обратилась женщина 1962 года рождения. Она заявила, что на её мобильный телефон позвонила неизвестная и сказала, что хочет снять в найм квартиру (ранее женщина разместила в интернете информацию о том, что сдаёт жильё).

Мошенница убедила потерпевшую в том, что готова перевести денежные средства за аренду на банковскую карту. Хозяйка квартиры сообщила данные из смс-сообщения, поступившего на её телефон, и на карту пришло 50000 рублей. Тогда преступница сказала, что перевод был осуществлен ошибочно и попросила отправить деньги обратно, что и сделала потeрпевшая.

Позже она обнаружила, что на её имя был оформлен кредит в размере 57000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv