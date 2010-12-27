В Ленобласти ликвидирована незаконная свалка

Специалисты оценивают нанесенный ущерб окружающей среде.

Инспекция госэконадзора Ленобласти ликвидировала незаконную свалку мусора в поселке Аннино. Об этом сообщила пресс-служба администрации и правительства региона.

О происшествии стало известно 25 октября. В процессе рейда регулятор обнаружил нелегальный завоз мусора с использованием крупнотоннажной техники. Для этого было задействовано 8 единиц техники и 1 более одного гектара земли. В результате на место прибыли правоохранительные органы. Они изъяли 6 грузовиков, 1 экскаватор и 1 бульдозер. Все транспортные средства отправлены на спецстоянку.

В отношении арендатора и водителей возбуждено 8 административных дел. Предприятие, которое допустило нарушения получит штраф за нанесение ущерба окружающей среде.

Ранее Piter.TV сообщил, что Александр Дрозденко обозначил нюансы езды на электричках в Кудрово.

Фото: пресс-служба администрации и правительства Ленобласти.