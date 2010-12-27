Александр Дрозденко обозначил нюансы езды на электричках в Кудрово

Губернатор региона заявил, что строительные работы не должны сказываться на автомобильном движении.

Руководство ОАО "РЖД" совместно с правительством Ленобласти занимаются разработкой тактового движения электричек до Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Александра Дрозденко.

Запуск движения планируется от Ладожского вокзала. Губернатор Ленобласти подчеркнул, что это не должно сказаться на автомобильном движении. Далее он отметил важность строительства двух дорог в Кудрово. Речь шла о завершении работ на улице Строителей и расширение дороги на Центральной.

Мы только что это обсуждали. Есть несколько вопросов, которые должны решить и мы, и железная дорога,

- заявил Александр Дрозденко

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти определили лучших сотрудников дорожной сети.

Фото: pixabay.com