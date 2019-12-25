В Ленобласти легковушка и фура столкнулись на трассе А-120

Столкновение заметили на автодороге "Санкт-Петербургское южное полукольцо".

Страшная авария произошла сегодня, 27 августа, в Ленобласти. На трассе А-120 столкнулись фура и легковая машина. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "Вконтакте".

Столкновение заметили на автодороге "Санкт-Петербургское южное полукольцо". На фотографиях можно увидеть, что тяжелогруз угодил в кювет, а легковушка разбилась.

Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: на 8-ой Линии В.О. столкнулись Lada Largus и Range Rover.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Юлия Эрик)