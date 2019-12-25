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В Ленобласти легковушка и фура столкнулись на трассе А-120
Сегодня, 20:46
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В Ленобласти легковушка и фура столкнулись на трассе А-120

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Столкновение заметили на автодороге "Санкт-Петербургское южное полукольцо".

Страшная авария произошла сегодня, 27 августа, в Ленобласти. На трассе А-120 столкнулись фура и легковая машина. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "Вконтакте". 

Столкновение заметили на автодороге "Санкт-Петербургское южное полукольцо". На фотографиях можно увидеть, что тяжелогруз угодил в кювет, а легковушка разбилась. 

Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: на 8-ой Линии В.О. столкнулись Lada Largus и Range Rover.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Юлия Эрик)

Теги: легковушка, санкт-петербургское южное полукольцо, столкнулись в ленобласти, фура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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