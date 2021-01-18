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На 8-ой Линии В.О. столкнулись Lada Largus и Range Rover

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По словам свидетелей, в аварии никто не пострадал.

Серьезная авария произошла сегодня, 27 августа, на пересечении 8-ой Линии Васильевского острова и Среднего проспекта. О случившемся рассказали в tg-канале "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Дорогу не смогли поделить автомобили Lada Largus и Range Rover. Машина отечественного производства улетела на пешеходную часть и опрокинулась на бок. На место ДТП сбежались очевидцы. По их словам, в аварии никто не пострадал. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: на Приозерском шоссе автомобили улетели в кювет.

Фото: Telegram / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: lada перевернулась, авария с lada largus и range rover, васильевский остров, завалилась на бок, средний проспект
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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