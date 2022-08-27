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На Приозерском шоссе автомобили улетели в кювет

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В результате случившегося никто не пострадал.

Два автомобиля улетели в кювет сегодня, 27 августа, на 29-м километре Приозерского шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Машины удалось вытащить. В результате случившегося никто не пострадал. Иномарки тоже серьезно не повредились. Причины случившегося уточняются.

Как рассказал свидетель аварии, водители-зеваки собрали пробку, чтобы посмотреть на ДТП. 

Ранее на Piter.tv: водитель-лихач решил сбежать от полицейских, нырнув в Малую Невку.

Фото: Piter.tv

Теги: видео, приозерское шоссе, пробка, угодили в кювет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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