На Приозерском шоссе автомобили улетели в кювет

В результате случившегося никто не пострадал.

Два автомобиля улетели в кювет сегодня, 27 августа, на 29-м километре Приозерского шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Машины удалось вытащить. В результате случившегося никто не пострадал. Иномарки тоже серьезно не повредились. Причины случившегося уточняются.

Как рассказал свидетель аварии, водители-зеваки собрали пробку, чтобы посмотреть на ДТП.

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Фото: Piter.tv