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Водитель-лихач решил сбежать от полицейских, нырнув в Малую Невку
Сегодня, 13:49
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Водитель-лихач решил сбежать от полицейских, нырнув в Малую Невку

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Сотрудники МЧС выловили ныряльщика и передали стражам порядка.

В Петербурге водитель каршеринга попытался сбежать от правоохранителей по воде. Когда лихача остановили, он решил прыгнуть в воды Малой Невки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел накануне, 26 августа. Стражи порядка задержали пьяного водителя-лихача, но тот и не думал сдаваться. Он оперативно покинул машину сотрудников ГИБДД и прыгнул в реку. Однако там его поймали сотрудники МЧС. Они выловили ныряльщика и передали стражам порядка.

Смелого водителя отогревали уже в участке. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

 

 

Теги: водитель лихач, малая невка, прыгнул в малую невку, убегал от полицейских, уплыл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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