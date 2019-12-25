Водитель-лихач решил сбежать от полицейских, нырнув в Малую Невку

Сотрудники МЧС выловили ныряльщика и передали стражам порядка.

В Петербурге водитель каршеринга попытался сбежать от правоохранителей по воде. Когда лихача остановили, он решил прыгнуть в воды Малой Невки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел накануне, 26 августа. Стражи порядка задержали пьяного водителя-лихача, но тот и не думал сдаваться. Он оперативно покинул машину сотрудников ГИБДД и прыгнул в реку. Однако там его поймали сотрудники МЧС. Они выловили ныряльщика и передали стражам порядка.

Смелого водителя отогревали уже в участке. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: СК займется делом о няне, которая таскала ребенка-инвалида за волосы на детской площадке.

Фото: Piter.tv