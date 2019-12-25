СК займется делом о няне, которая таскала ребенка-инвалида за волосы на детской площадке

Александр Бастрыкин поручил руководству СК РФ по Петербургу подробно доложить о случившемся.

Следственный комитет заинтересовался делом о няне, которая в Петербурге таскала за волосы свою подопечную. Известно, что пострадавшая является инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству СК РФ по Петербургу подробно доложить о случившемся. По версии правоохранителей, социальная няня схватила ребенка за волосы, потому что воспитанница не хотела выходить к ней из домика на детской площадке.

Сейчас проводится проверка. Председатель СК РФ взял на контроль ситуацию.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге суд арестовал жилье виновной в организации незаконных митингов в январе 2021 года.

Фото: Информационный центр СК России