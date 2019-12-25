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СК займется делом о няне, которая таскала ребенка-инвалида за волосы на детской площадке
Сегодня, 15:42
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СК займется делом о няне, которая таскала ребенка-инвалида за волосы на детской площадке

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Александр Бастрыкин поручил руководству СК РФ по Петербургу подробно доложить о случившемся.

Следственный комитет заинтересовался делом о няне, которая в Петербурге таскала за волосы свою подопечную. Известно, что пострадавшая является инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству СК РФ по Петербургу подробно доложить о случившемся. По версии правоохранителей, социальная няня схватила ребенка за волосы, потому что воспитанница не хотела выходить к ней из домика на детской площадке. 

Сейчас проводится проверка. Председатель СК РФ взял на контроль ситуацию.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге суд арестовал жилье виновной в организации незаконных митингов в январе 2021 года.

Фото:  Информационный центр СК России 

 

Теги: бастрыкин, девочка-инвалид, няня таскала девочку за волосы, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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