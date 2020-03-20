В Ленобласти круглый год проживают 220 тыс. петербургских семей

В связи с ростом количества дачников в Ленобласти остро встал вопрос о строительстве подъездных дорог к садоводствам.

В Ленобласти круглогодично проживают 220 тыс. петербургских семей. Еще 2, млн горожан проводят в 47-м регионе все лето и лишь осенью возвращаются в Северную столицу. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал начальник управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях.

В связи с ростом количества дачников в Ленобласти остро встал вопрос о строительстве подъездных дорог к садоводствам. В скором времени власти двух регионов подпишут соглашение о выделении межбюджетного трансфера между городом на Неве и Ленобластью. В следующем году будет выделено на реализацию проекта 400 млн рублей.

Строительство подъездных дорог к садоводствам позволит жителям Петербурга с комфортом добираться до дачных участков.

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