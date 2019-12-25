В Ленобласти ковид-паспорта для бизнеса выданы 45 предприятиям

Коллективный иммунитет охватывает все больше предприятий Ленобласти.

45 предпринимателей Ленинградской области оформили паспорта коллективного иммунитета к COVID-19, сообщает пресс-служба правительства региона. Данный документ, дающий право работать без ограничений - согласно постановлению о мерах по противодействию распространения вируса на территории Ленобласти, - возможно получить при условии вакцинирования более 60% сотрудников.

Более всего востребованными ковид-паспорта оказались в Киришском, Лужском, Всеволожском, Тихвинском районах и Сосновом Бору - оформившие их организации чаще всего функционируют в сферах общественного питания. Следом за общепитом идут салоны красоты, фитнес-клубы и предприятия из сферы розничной торговли.

Одним из первых предприятий Ленобласти, оформившим паспорт коллективного иммунитета, стал ресторан из Мурино с пятью сотрудниками, из которых трое сделали прививку.

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