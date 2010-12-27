Инженер из Кировска 3 года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

В Кировске Ленинградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в совершении насильственных действий над своей несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
По информации Следкома, мужчина с февраля 2015 по июнь 2018 года в собственной квартире насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В 2015 году ей еще было 13 лет. Она не понимала, что происходит и не могла дать отпор отцу.
Мужчина работал инженером. Сейчас он находится под стражей.
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Фото: Piter.TV
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