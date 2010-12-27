Инженер из Кировска 3 года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Когда это случилось первый раз, девочке было 13 лет.

В Кировске Ленинградской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется в совершении насильственных действий над своей несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

По информации Следкома, мужчина с февраля 2015 по июнь 2018 года в собственной квартире насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В 2015 году ей еще было 13 лет. Она не понимала, что происходит и не могла дать отпор отцу.

Мужчина работал инженером. Сейчас он находится под стражей.

Ранее на Piter.TV: Педофил соблазнил шестиклассницу на парковке возле парка "Озеро Долгое".

Фото: Piter.TV