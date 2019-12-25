В Ленобласти к новому учебному году отремонтировали спортзалы в 14 школах

В общей сложности на обновление спортзалов в школах сельской местности и малых городов было направлено 30,6 млн рублей.

В 14 школах Ленобласти к новому учебному году отремонтировали спортивные залы для занятий физкультурой. В общей сложности на обновление спортзалов в школах сельской местности и малых городов было направлено 30,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В Выборгском районе в программу национального проекта "Образование" вошли школы в поселках Семиозерье, Житково и Ленинское, в Приозерском – в поселках Ромашки, Громово и Севастьяново. В Гатчинском районе – в Коммунарской школе №2, в Вырицкой и Дружногорской школах.

Также спортзалы обновили в школах Лужского, Тосненского, Волосовского, Волховского района.

Фото: пресс-служба регионального правительства