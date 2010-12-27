К счастью, ребенок не получил серьезных травм.

В пятницу, 15 марта, в Ленобласти избили водителя, который сбил мальчика. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел днем в Красном селе. Так, водитель "ГАЗели" в результате несоблюдения правил дорожного движения вылетел на пешеходный переход и наехал на ребенка. К счастью, мальчик не получил серьезных травм.

По словам очевидцев, водителю очень сильно "досталось" от рук взрослого сопровождающего мальчика. Мужчина набросился с кулаками на виновника ДТП.

Горожане не стали вызывать на место аварии ГИБДД.

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Фото:pixabay