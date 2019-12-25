В Ленобласти нашли пропавшую семилетнюю девочку

Поиском занимались несколько десятков спасателей.

Накануне, 6 июня, в Курортном районе Петербурга нашли пропавшего ребенка, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

К спасателям обратились около 17:40 – с пляжа "Чудный" (дом №1 по Чудному переулку) пропал ребенок. Девочку искали вдоль береговой линии и на воде, а также в ближайших лесных массивах порядка 30 спасателей на спецмашинах.

Ребенка обнаружили на соседнем пляже в семи километрах от места пропажи. Путешественницу передали родителям, все закончилось благополучно.

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Фото: Pixabay