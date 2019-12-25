В Ленобласти ищут подрядчика для установки автоматизированной системы управления на "Скандинавии"

На работы готовы выделить почти 100 млн рублей.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" объявило тендер на установку средств автоматизированной системы управления дорожным движением на трассе А-181 "Скандинавия" и Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия. Об этом Piter.TV узнал, ознакомившись с данными портала ЕИС.

Устройства нужно будет установить на участках км 65+000 – км 80+000 "Скандинавии". Там до 2023 года появятся 4 металлические рамы, дорожная станция, 2 информационных табло и 12 обзорных видеокамер. Оборудование поможет систематизировать транспортный поток и рассчитать оптимальную скорость движения автомобилей.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 июля.

Ранее мы сообщили о том, что движение по трассе "Кола" полностью перекроют во время разводки моста через Свирь 14 июля.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"