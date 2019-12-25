Движение по трассе "Кола" полностью перекроют во время разводки моста через Свирь 14 июля

Вверх по течению проплывет состав "МБ-1204". Ограничение продлится 2 часа.

В четверг, 14 июля, движение на трассе Р-21 "Кола" будет полностью перекрыто на 2 часа в связи с разводкой моста через реку Свирь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение будет действовать с 10:50 до 12:50 для прохода вверх по течению состава "МБ-1204" + "Александрит" + "Вулкан" с максимальным высотным габаритом 23,9 м.

За разводку моста у города Лодейное Поле будет отвечать ОАО "РЖД".

Ранее мы ссообщили о том, что репетиции Главного военно-морского парада ограничат движение в Петербурге.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"