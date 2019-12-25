В Ленобласти интернет-мошенница обокрала пенсионерку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 апреля в полицию Тосненского района Ленобласти обратилась с заявлением женщина 1950 года рождения. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

По её словам, 17 апреля в социальной сети "Вконтакте" ей написала сообщение незнакомая женщина: она уведомила о том, что пенсионерке положена выплата в связи с карантином. Мошенница узнала данные банковской карты потерпевшей, после чего сняла со счёта 7818 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что мошенники продали пенсионерку БАДы на 60 тысяч рублей.

Фото: Pixabay