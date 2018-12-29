В Ленобласти грузовик сбил 83-летнюю пенсионерку

Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В Кировском районе Ленобласти случилась авария с участием грузового автомобиля и пешехода. В результате ДТП пожилую женщину немедленно госпитализировали в больницу со множественными травмами. Об этом сообщает сетевое издание "spbdnevnik".

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 10 января около 18.20 на 45-м километре автодороги "Санкт-Петербург - Кировск". По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика Iveco, двигаясь в сторону Кировска, сбил на регулируемом пешеходном переходе пожилую женщину.

После аварии 83-летнюю пенсионерку доставили в больницу Шлиссельбурга. Как уточнили в правоохранительных органах, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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Источник: сетевое издание "spbdnevnik".