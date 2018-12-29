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В Ленобласти грузовик сбил 83-летнюю пенсионерку
Сегодня, 12:54
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KaterinaKono13

В Ленобласти грузовик сбил 83-летнюю пенсионерку

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Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

В Кировском районе Ленобласти случилась авария с участием грузового автомобиля и пешехода. В результате ДТП пожилую женщину немедленно госпитализировали в больницу со множественными травмами. Об этом сообщает сетевое издание "spbdnevnik". 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 10 января около 18.20 на 45-м километре автодороги "Санкт-Петербург - Кировск". По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика Iveco, двигаясь в сторону Кировска, сбил на регулируемом пешеходном переходе пожилую женщину.

После аварии 83-летнюю пенсионерку доставили в больницу Шлиссельбурга. Как уточнили в правоохранительных органах, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. 

Ранее в Piter.TV: Врачи борются за жизнь двух детей после ДТП в Ленобласти

Источник: сетевое издание "spbdnevnik". 

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Категории: Выборг, Лента новостей, Происшествия,

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