Врачи борются за жизнь двух детей после ДТП в Ленобласти

При столкновении Ford Focus и Volkswagen Jetta пострадали и находятся в тяжелом состоянии девочка 8 лет и юноша 16 лет.

В минувший четверг, 10 января, около 21:00, в Луге на Комсомольском проспекте произошло ДТП с участием Ford Focus и Volkswagen Jetta. Об этом сообщает новостная редакция "Известия.78" со ссылкой на правоохранительные источники.

С места ДТП госпитализированы пять человек: оба водителя, у которых травмы средней степени тяжести и пассажиры. — сообщает пресс-служба госавтоинспекции регион

В результате аварии пострадали двое детей: девочка 8 лет и юноша 16 лет. Состояние девочки медики оценивают как средней степени тяжести.

Больше всего в этом ДТП пострадал 16-летний подросток. В настоящий момент врачи борются за его жизнь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: новостная редакция "Известия.78"