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Врачи борются за жизнь двух детей после ДТП в Ленобласти
Сегодня, 10:36
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KaterinaKono13

Врачи борются за жизнь двух детей после ДТП в Ленобласти

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При столкновении Ford Focus и Volkswagen Jetta пострадали и находятся в тяжелом состоянии девочка 8 лет и юноша 16 лет.

В минувший четверг, 10 января, около 21:00, в Луге на Комсомольском проспекте произошло ДТП с участием Ford Focus и Volkswagen Jetta. Об этом сообщает новостная редакция "Известия.78" со ссылкой на правоохранительные источники.

С места ДТП госпитализированы пять человек: оба водителя, у которых травмы средней степени тяжести и пассажиры.

— сообщает пресс-служба госавтоинспекции регион

В результате аварии пострадали двое детей: девочка 8 лет и юноша 16 лет. Состояние девочки медики оценивают как средней степени тяжести.

Больше всего в этом ДТП пострадал 16-летний подросток. В настоящий момент врачи борются за его жизнь.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

Источник: новостная редакция "Известия.78"

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Категории: Выборг, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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