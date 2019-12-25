В Ленобласти грабители в масках ворвались в частный дом

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 28 марта в полицию с заявлением обратилась женщина.
Она сообщила, что в её частный дом на ул. Березовой в пос. Мельниково Ленобласти ворвались двое мужчин в масках и, угрожая пистолетом, связали.
После чего грабители похитили украшения, деньги и мобильный телефон.
Общая сумма ущерба составила 1 миллион рублей.
Полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Ленобласти вор пробрался в частный дом и вынес полтора миллиона рублей.
Фото: Pixabay
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