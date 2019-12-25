В Ленобласти вор пробрался в частный дом и вынес полтора миллиона рублей

Он нашёл деньги в коробке из-под телефона.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 27 марта в полицию поступил звонок.

Сообщалось, что вор сломал окно и пробрался в частный дом в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской Области.

В одной из комнат он нашёл в коробке из-под телефона деньги и похитил их. Сумма ущерба составляет 1 500 000 рублей.

Видеонаблюдение на территории дома отсутствует. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что дворецкий признался в краже 11 млн рублей у своего работодателя в Петербурге.

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