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Дворецкий признался в краже 11 млн рублей у своего работодателя в Петербурге
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Дворецкий признался в краже 11 млн рублей у своего работодателя в Петербурге

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Предположительно, деньги были украдены 9 марта.

Сестрорецкий районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который украл из частного дома в поселке Песочное 11 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Дмитрий Тарасов неустановленным способом проник в дом на Новгородской улице и похитил 150 тыс.долларов США. Это произошло 9 марта. По информации "Фонтанки.ру", подсудимый работал у хозяина дома дворецким. Он скрылся с деньгами с места преступления и потратил их по своему смотрению.

Накануне Тарасова задержали. Свою вину он признал. 

До 24 мая 2020 суд решил заключить мужчину под стражу. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Кассационный суд остался на стороне Понасенкова в его борьбе за честь и репутацию с Соколовым. 

Фото: Pixabay

Теги: дворецкий, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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