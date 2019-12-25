Дворецкий признался в краже 11 млн рублей у своего работодателя в Петербурге

Сестрорецкий районный суд избрал меру пресечения для мужчины, который украл из частного дома в поселке Песочное 11 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, Дмитрий Тарасов неустановленным способом проник в дом на Новгородской улице и похитил 150 тыс.долларов США. Это произошло 9 марта. По информации "Фонтанки.ру", подсудимый работал у хозяина дома дворецким. Он скрылся с деньгами с места преступления и потратил их по своему смотрению.
Накануне Тарасова задержали. Свою вину он признал.
До 24 мая 2020 суд решил заключить мужчину под стражу.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Кассационный суд остался на стороне Понасенкова в его борьбе за честь и репутацию с Соколовым.
Фото: Pixabay
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