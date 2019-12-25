В Ленобласти готовятся ввести более строгие меры самоизоляции

За второе нарушение будет выписываться штраф

Режим самоизоляции в Ленобласти может стать более жестким. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил Александр Дрозденко во время совещания с районными главами.

Губернатор пообещал, что в ближайшее время все подробности о введении чрезвычайной ситуации разъяснит руководитель МЧС 47-ого региона. Есть несколько причин ужесточения мер: так, некоторые жители Ленобласти, которые вернулись из-за рубежа, не соблюдали режим самоизоляции. Кроме того, поскольку болезнь у ряда людей протекает бессимптомно, не все знают о диагнозе, являясь при этом переносчиками.

В региональное постановление о режиме самоизоляции уже внесены изменения. Гражданам разрешено покидать территорию своего проживания только в случаях экстренной медицинской помощи, передвижения к месту работы, похода в ближайший магазин, прогулки с собакой и выноса мусора.

За невыполнение правил вынесут предупреждение, а повторное нарушение будет караться штрафом.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти дал определение самоизоляции.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области