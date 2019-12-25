Губернатор Ленобласти дал определение самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, губернатор 47-ого региона разъяснил значение термина"самоизоляция". Информация была озвучена на совещании с главами районов Ленобласти.
Термин был дополнен профессиональными юристами и с этого дня закреплён в специальном постановлении:
Режим самоизоляции означает, что гражданам нельзя покидать место проживания, пребывания за исключением обращения за экстренной медицинской помощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью, следования на место работы или осуществляя рабочую деятельность, не приостановленной в рамках распоряжения – в том числе, транспортных услуг и услуг доставки.
А также – следование к ближайшему месту приобретения услуг и товаров, реализация которых не ограничена данным постановлением, выгул домашних животных на расстояние не более 100 метров от места проживания/пребывания и вынос отходов до ближайшей мусорной площадки.
– сообщил Александр Дрозденко
В заключение речи губернатор подчеркнул, что приведённые правила не распространяются на медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов.
Ранее мы рассказали о том, что Дрозденко рассказал, как получить пособие по безработице во время эпидемии.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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