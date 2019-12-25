Дрозденко рассказал, как получить пособие по безработице во время эпидемии

Процедура была упрощена накануне.

В понедельник, 6 апреля, во время "прямой линии" губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал комментарий по поводу получения пособия по безработице в условиях эпидемии COVID-19. С этим вопросам к региональному главе обратилась жительница Ленобласти.

Женщина сообщила, что у неё возникли проблемы с загрузкой документов на портал. Кроме того, невозможно получить одну из необходимых справок: мероприятие выдающее документ, находится на карантине.

Александр Дрозденко пояснил, что по итогам совещания с Комитетом по труду и занятости было принято решение об упрощении процедуры. Так, по новым правилам, вместо справки можно загрузить на сайт копию трудовой книжки с печатью об увольнении. То же самое кажется и документов по зарплате:

Если их нет, то, в любом случае, наша – региональная выплата – будет либо пять, либо семь тысяч рублей. И ещё – минимальная федеральная выплата. Она зависит от размера предыдущей заработной платы. – объяснил губернатор

Ранее мы сообщали о том, что Ленобласть обеспечит жителей "на передовой" бесплатными проездными.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области